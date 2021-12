Jacuipense vence seleção municipal; Serrano fica no empate

A Jacuipense obteve uma vitória apertada sobre a seleção local, no domingo, 26, em Santo Antônio de Jesus, em amistoso preparatório para o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil. Com gols do lateral direito Dimas, do meia Jânio e do atacante Nadson, venceu por 3 a 2.

Finalizando sua pré-temporada para o Estadual e a Copa do Nordeste, o Serrano empatou sem gols com o Flamengo de Guanambi, que disputará a Segunda Divisão, no domingo, fora de casa.

Mais jogos

O Jacobina segurou uma igualdade por 0 a 0 em Florianópolis, no sábado, 24, diante do Avaí, que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro no fim do ano passado.

O Vitória da Conquista derrotou por 2 a 1 a seleção local em Santa Maria da Vitória, no sábado, com gols do meio-campista André e do atacante Rafamar.

