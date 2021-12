Jacuipense triunfa e garante acesso à Série C de 2020

A Bahia terá um representante inédito na terceira divisão do Campeonato Brasileiro em 2020. Neste domingo, 21, a equipe da Jacuipense triunfou diante do Floresta por 1 a 0, em partida realizada no Estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe. O gol da classificação foi anotado pelo meio-campista Eudair.

Na partida de ida, a equipe baiana havia empatado com o alviverde cearense pelo placar de 2 a 2, jogando no estádio Presidente Vargas. Com isso, o time de Riachão voltou para a Bahia precisando apenas de uma vitória simples para sacramentar o tão sonhado acesso e garantir a vaga na Série C do ano que vem.

Juazeirense

Após vencer no Adauto Morais na segunda-feira, 15, pelo placar de 1 a 0, a Juazeirense precisava apenas segurar um simples empate para poder retornar a Terceirona. No entanto, na tarde deste domingo, o Brusque atropelou a equipe baiana pelo placar de 4 a 0 e frustou os planos do treinador Maurílio Silva. Os gols da equipe catarinense foram marcados por Junior Pirambu, duas vezes, Fio e Thiago Alagoano.

adblock ativo