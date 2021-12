Jacuipense tenta fazer o 'dever de casa' contra Confiança-SE

Um dos jogos "mais importantes de sua história". Parece exagero, mas é deste modo que jogadores, diretoria e comissão técnica da Jacuipense encaram o duelo contra o Confiança-SE. As duas equipes se enfrentam neste domingo, 12, às 16h, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

É a partida de ida do confronto de quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. A volta vai acontecer no próximo domingo, às 17h, no estádio Presidente Médici, em Itabaiana. Quem avançar nesta fase classifica-se à semifinal e, consequentemente, garante vaga na Série C de 2015.

O duelo deste domingo coloca frente a frente os melhores ataques do certame. Pela média de jogos, o Confiança lidera a artilharia da Série D com 18 gols. Logo atrás, vem a Jacuipense, que marcou 17. Em caso de resultados equivalentes, classifica-se o time que fizer mais gols fora de casa. Se o empate persistir, a decisão será nos pênaltis.

adblock ativo