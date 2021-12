Jacuipense sofre empate nos minutos finais e segue na lanterna da Série C

O Jacuipense empatou em 2 a 2, na noite desta segunda-feira, 21, com a equipe do Santa Cruz, no estádio do Arruda, em Pernambuco. A partida foi realizada pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Todos os gols do confronto aconteceram na etapa final. Nos primeiros minutos do segundo tempo, Lucas Batatinha colocou os donos da casa na frente. Não deu nem tempo de comemorar, pois Bambam empatou para o Leão do Sisal três minutos depois.

Aos 23 minutos, o atacante Thiaguinho, ex-Vitória, foi responsável pela virada da equipe de Riachão do Jacuípe. Quando tudo parecia encaminhado para o primeiro triunfo da Jacupa na Terceirona, Léo Gaúcho subiu sozinho para testar e empatar para a Cobra Coral, aos 43 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Jacuipense conseguiu seu segundo ponto em quatro jogos na competição, mas segue na lanterna do Grupo A. O time comandado por Jonilson Veloso volta a campo no próximo sábado, 26, contra o Ferroviário, pela 5ª rodada, no estádio de Governador Roberto Santos (Pituaçu), em Salvador.

adblock ativo