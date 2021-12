Jacuipense realiza testes com jogadores visando retorno das atividades

A Jacuipense deu início nesta terça-feira, 30, aos protocolos de avaliação e exames para o retorno das atividades presenciais. Nesta temporada, o Leão do Sisal oculpa a vice-colocação no Campeonato Baiano e ainda irá estrear no Brasileirão Série C.

Inicialmente, a equipe de Riachão do Jacuipe realizou nesta manhã os testes com a diretoria, comissão técnica e atletas do clube que residem em Salvador. Os exames foram feitos em uma clinica particular na capital baiana.

Em suas redes sociais, o ex-zagueiro do Vitória e recém-contratado da Jacuipense, Kanu, postou uma foto realizando o teste do PCR, cuja coleta é realizada através de uma raspagem nas regiões do nariz e garganta.

Os resultados das testagens devem sair ainda nesta terça-feira. No entanto, o clube só deverá retornar às atividades presenciais na próxima semana. A expectativa da Federação Baiana de Futebol (FBF) é que a bola volte a rolar nos gramados a partir da segunda quinzena de julho.

adblock ativo