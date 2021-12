Jacuipense projeta folha dobrada na Série D

Um presente inesperado que gerou o replanejamento do segundo semestre, com direito ao sonho de projeção nacional, a perspectiva de se dobrar a folha salarial do elenco e a de se reaver destaques da equipe no Campeonato Baiano.

Assim está a Jacuipense, que, desde domingo à noite, celebra a vaga no Campeonato Brasileiro Série D de 2014.

A vaga caiu no colo do clube após o triunfo do Vitória da Conquista sobre o Serrano na disputa do terceiro lugar do Campeonato Baiano. Como a equipe conquistense já havia obtido a vaga por meio do vice-campeonato da Copa Governador do Estado de 2013, ela acabou herdada pelo quarto colocado daquela competição (o terceiro foi o Vitória, na Série A).

"Ficamos surpresos com a vaga. Nossa programação para o segundo semestre estava modesta, até porque a Copa Governador não tem apelo. Agora, estamos refazendo toda a programação. A folha do elenco, no Baiano, foi R$ 80 mil. Para o segundo semestre, seria em torno de R$ 55 mil. Mas, disputando a Série D, vai passar dos R$ 100 mil. Desde domingo, meu telefone não para de tocar. São empresas, empresários interessados em nos patrocinar no Brasileiro de alguma forma. Uma série de conversas estão sendo iniciadas. Nesta Série D, faremos o que nenhum outro time baiano jamais fez. No mínimo, vamos passar de fase", afirmou Felipe Carneiro, presidente da Jacuipense.

Reavendo os destaques

Com a projeção de incremento da receita, alguns destaques da equipe, que a princípio não ficariam, já começaram a ter seus contratos renegociados.

"Alysson (zagueiro) e Da Matta (meia) são jogadores que provavelmente perderíamos, mas, agora, devem seguir conosco. Só Thiago Alagoano (atacante) que não vai ficar, pois tem propostas para ganhar o triplo do que ganhava. Temos também a esperança de trazer de volta o técnico Emerson Pereira, que acabou de assumir o sub-20 do São Paulo. Vamos tentar um acerto para ver se ele dirige nosso time na Série D (que começa em julho). Já até mandei uma mensagem de texto para o Emerson dizendo: 'se vira por aí no São Paulo, que eu vou querer você aqui na Jacuipense de novo (risos)", disse Felipe.

