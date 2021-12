Jacuipense pode selar vaga pela Série D neste domingo

Líder do Grupo 3 com 10 pontos em cinco jogos, a Jacuipense tem tudo para carimbar a vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro Série D neste domingo, quando recebe o Campinense, às 16h, em Feira de Santana, no estádio Joia da Princesa.

Para isso, basta um simples triunfo diante de um time que, com seis pontos em seis jogos, um jogo a mais que a agremiação baiana, portanto, largou nesta rodada em quarto lugar entre os cinco componentes da chave. Nesta primeira fase, cada time entra oito vezes em campo.

Até aqui, a campanha do Leão do Sisal tem sido praticamente impecável. Nas quatro primeiras partidas, foram três vitórias e um empate. A igualdade ocorreu justamente contra o Campinense, no 1 a 1 fora de casa em 2 de agosto. No último jogo, veio o único revés: 2 a 1, também fora de casa, diante do Central. Neste domingo, é o dia da recuperação.

