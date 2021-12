Jacuipense perde do Manaus e está fora da final na Série D

Após garantir o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, a Jacuipense foi eliminada na fase semifinal da Série D ao perder para o Manaus por 1 a 0, na noite do sábado, 3, na Arena da Amazônia. O único gol do jogo foi marcado por Hamilton, de pênalti.

O Leão do Sisal precisava vencer para se classificar, já que a partida de ida, em Riachão do Jacuípe, terminou empatada em 1 a 1. Ainda no primeiro tempo, a missão do clube baiano se tornou mais difícil, já que, aos 36, o meia Nilson recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Com um a mais, o Manaus pressionou no segundo tempo e conseguiu abrir o placar aos 21 minutos, quando o atacante Hamilton marcou de pênalti. Após o gol, a Jacuipense tentou reagir e buscar o empate, mas não obteve êxito.

O time de Riachão do Jacuípe encerrou sua participação na competição com oito vitórias, três empates e três derrotas. O time baiano marcou 19 gols e sofreu nove, e, em 2020, vai disputar a Terceirona pela primeira vez.

