Jacuipense pega Juazeiro para retornar ao topo do Baianão

Três partidas acontecem nesta quarta-feira, 27, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano 2013. Com dois pontos a menos que o líder o Juazeiro, o Jacuipense - 3º lugar, com 9 pontos -, está de olho na liderança do Estadual. Para tanto, espera fazer valer a boa fase e, mesmo fora de casa, superar o Vitória da Conquista, às 20h30, no estádio Lomanto Júnior.

O Bode é o atual quarto colocado, soma oito pontos. Porém, fez apenas cinco jogos. Situação semelhante a do Juazeirense, que visita o Fluminense, no Joia da Princesa. O time de Feira tenta a reabilitação e vai em busca de sua 2ª vitória consecutiva, mas uma derrota pode deixá-lo à beira do rebaixamento.

Por fim, o lanterninha Atlético (2 pontos) encara o Botafogo (6º, com 6), em Alagoinhas. Ambos fazem apenas a sexta partida no Campeonato.

Classificação do Baiano após 6ª rodada:

1º Juazeiro - 11 pontos, 6 jogos.

2º Bahia de Feira - 9 pontos, 6 jogos, saldo +2.

3º Jacuipense - 9 pontos, 6 jogos, saldo +1.

4º Vitória da Conquista - 8 pontos, 5 jogos, saldo +4.

5º Serrano - 8 pontos, 6 jogos, saldo -1.

6º Botafogo-BA - 6 pontos, 5 jogos, saldo +1.

7º Juazeirense - 6 pontos, 5 jogos, saldo -2.

8º Flu de Feira - 5 pontos, 6 jogos, saldo -5.

9º Atlético-BA - 2 pontos, 5 jogos.

