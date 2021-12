Jacuipense mantém base e projeta volta a Riachão

Faltou só um mando de campo. E, como ele vai existir no ano que vem, cresce a expectativa de que a vaga na Série C, que 'bateu na trave' em 2014, se torne realidade em 2015. A Jacuipense finalizou sua participação na Série D ao ser eliminada pelo Confiança-SE nas quartas de final, há dois dias. Se tivesse vencido, teria conquistado o acesso.

O problema é que o estádio de sua cidade, Riachão do Jacuípe, está em reforma. Para treinar, o time viajava diariamente 130 km (65 km de ida e 65 km de volta) até Serrinha. Para jogar, eram mais 80 km rumo a Feira de Santana. Fora que os feirenses não abraçaram a equipe. Fato que gerou falta de apoio nas arquibancadas e prejuízo nas rendas.

"Tivemos R$ 40 mil de prejuízo no borderô somado das seis partidas que fizemos como mandantes. E ainda teve o problema das viagens, que desgastaram demais o elenco. Temos jogadores totalmente exaustos, que não aguentam mais ouvir falar em viagem", disse Felipe Carneiro, presidente do clube.

Corroborando a afirmação, a Jacuipense teve a pífia média de 456 pagantes por jogo como mandante na Série D. O jogo de ida das quartas de final alcançou 1.342 torcedores no Joia da Princesa. Foi o único com borderô não deficitário.

"Foi nossa primeira experiência em um campeonato nacional. E não tivemos nem mando de campo nem apoio da prefeitura, que não nos deu R$ 1 para nada. Disputamos o campeonato 'na cara e na coragem'. O estádio de Riachão do Jacuípe deve ficar pronto ainda neste ano. Espero que em 2015 tenhamos mais apoio e as coisas sejam diferentes", emendou.

Para disputar a próxima Série D, a Jacuipense precisa obter a vaga via Campeonato Baiano de 2015 ou ser campeão da Copa Governador de 2014, que começou há três dias. A estreia do time será neste sábado.

"Vamos perder cerca de 30% do nosso elenco. Alguns atletas serão dispensados por deficiência técnica. Outros, que não quero falar o nome porque ainda negocio que aceitem reduzir o salário, sairão pelo alto custo, que só podemos bancar na Série D. Mesmo assim, temos uma base consistente, que pode nos dar o título", disse o dirigente.

Dessa base, ficarão o técnico Ricardo Silva, além do lateral Caíque, do volante Flávio e do atacante Casagrande, os destaques do time na Série D. "Os que viermos a perder agora por questões financeiras, espero recontratá-los em 2015. Que seja só um 'até breve', pois vamos formar uma equipe para subir de divisão", garantiu Carneiro.

