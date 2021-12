Jacuipense fica no empate com o Manaus pela semi da série D

A Jacuipense ficou no 1 a 1 com o Manaus neste domingo, 28, no Valfredão, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Série D.

O gol do time de Riachão do Jacuípe saiu dos pés de Thiago de Lima, cobrando pênalti, no primeiro tempo. Antes do apito para o intervalo do jogo, o Manaus chegou ao empate com Hamilton, aproveitando o erro na saída de bola da Jacuipense.

O duelo decisivo acontece no sábado, 3, às 18h, na Arena da Amazônia. O clube baiano se classifica para a finalíssima com uma vitória simples. Em caso de novo empate - não tem critério de gol fora -, o finalista será decidido na disputa de pênaltis.

Ituano x Brusque

Na outra semifinal, o Ituano, jogando em casa, venceu o Brusque por 2 a 0, também neste domingo. O jogo de volta aconte no domingo, 4, às 16h, no Estádio Augusto Bauer, em Brusque.

