Jacuipense enfrenta Náutico pela Copa do Brasil

A Jacuipense inicia nesta quinta-feira, 30 a sua luta para se tornar o primeiro clube do interior da Bahia a alcançar a terceira fase da Copa do Brasil.

Às 19h30, no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, o Leão do Sisal recebe o Náutico, pelo duelo de ida da terceira fase da competição de 2015. A volta ocorre no dia 5 de maio, na Arena Pernambuco.

Em 26 anos de história (a primeira edição foi em 1989), a Copa do Brasil só viu clubes baianos - excetuando os grandes Bahia e Vitória - superarem, no máximo, um mata-mata do torneio.

Foram três casos. Em 1991, o Fluminense de Feira bateu o Goiânia. Na etapa seguinte, foi derrotado pelo Grêmio; Em 1999, o Camaçari derrubou o Paraná, mas, na sequência, caiu para o Internacional; Já em 2012, o Bahia de Feira eliminou o Aquidauanense. Porém, depois, não foi páreo diante do São Paulo.

De resto, Catuense, Colo Colo, Juazeiro e Poções, que só disputaram o torneio uma vez, caíram logo na fase inicial. O mesmo ocorreu aos dois tricolores de Feira quando participaram da Copa do Brasil pela segunda vez. O Flu, em 2003. O Bahia, em 2014.

Para uma equipe do interior baiano, avançar no torneio tem sido tão duro que até o Vitória da Conquista, que está a um passo do título estadual, tem fracassado. Neste ano, caiu na primeira fase ao levar 4 a 1 do Palmeiras, em casa. Em 2013, na sua primeira participação, foi eliminado logo de cara, pelo Sport.

Bem na fita

A Jacuipense, por sua vez, fez bonito, ao obter a vaga em território inimigo. Após levar 1 a 0 do Paraná em Riachão, deu a volta por cima ao devolver o mesmo placar e derrubar o rival nos pênaltis. O veterano atacante Nadson, ex-Vitória e Bahia, foi o herói da classificação ao marcar o gol do tempo normal e ainda converter a penalidade que fechou a série.

Agora, o destino dá uma chance para a Jacuipense fazer história. A equipe não vai encarar um rival do poderio de Grêmio, Inter e São Paulo, algozes baianos no passado. Nem do Palmeiras, que derrubou o conquista neste ano.

Na atual temporada, o Náutico, integrante da Série B do Brasileirão, caiu na fase de classificação na Copa do Nordeste e no Campeonato Pernambucano. Na Copa do Brasil, eliminou o modesto Brasília.

