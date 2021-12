Jacuipense encara Confiança por acesso histórico à Série C

A Jacuipense faz neste domingo, 19, o jogo mais importante de sua história. Às 16h, pelo duelo de volta das quartas de final a Série D, o Leão do Sisal vai a Itabaiana (SE) encarar o Confiança. O objetivo é conquistar a história vaga na Série C. Na história, nenhum clube do interior baiano conseguiu ascender de divisão nacional.

Contudo, a situação é complicada. Nesta que pode ser sua última partida na Série D de 2014, a equipe baiana precisa, fora de casa, vencer, ao menos, por dois gols de diferença. Isso porque, no jogo de ida, há uma semana, foi derrotado por 2 a 0 em Feira de Santana.

Caso devolva o placar, leva a decisão para os pênaltis. Se vencer por 3 a 1, 4 a 2 ou qualquer outro placar com dois gols de vantagem, a Jacuipense se classifica pelo critério de desempate, que beneficia o time que marcar mais gols na casa do adversário.

Em caso de sucesso, o Leão do Sisal avança para as semifinais da Série D e, consequentemente, conquista uma vaga na Série C de 2015. A decisão do título vai ocorrer nos próximos quatro finais de semana.

