Jacuipense é goleado jogando no Pituaçu e mantém jejum na Série C

Único representante baiano na Série C do Campeonato Brasileiro, o Jacuipense não vence na competição há quatro jogos. Jogando no estádio de Pituaçu, nesta segunda-feira, 5, em duelo válido pela 9° rodada, a equipe comandada por Jonilson Veloso foi superada pelo Vila Nova-GO, por 3 a 0.

O resultado marcou a segunda derrota do Leão do Sisal no torneio. Os gols da partida foram marcados pelos atacantes Hernan, as 36 e 42 da primeira etapa, e Rafhael Lucas nos acréscimos da etapa complementar.

Com a derrota, a equipe agora ocupa a sétima colocação do Grupo A, com 10 pontos conquistados. Já o Vila Nova-GO é o vice-líder do mesmo grupo, com 16 pontos. Para se reabilitar na competição, o time de Riachão do Jacuípe vai até Belém do Pará, para enfrentar a equipe do Remo-PA, no próximo sábado, 10.

