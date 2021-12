Jacuipense e Galícia mudam treinadores antes do mata-mata

Na semana de preparação para o mata-mata do Baianão, duas equipes mudaram seus comandantes. Mesmo classificado na 3ª posição, Carlos Rabello deixou o Galícia após acordo com a diretoria. Agora, o treinador assume a Jacuipense, vice-lanterna da 1ª fase, que anunciou a demissão de Paulo Foiani.

Segundo a diretoria do Galícia, foi feito um acordo com o técnico até o término da fase de classificação e depois existiria uma nova conversa sobre a fase de mata-mata. Mesmo com a boa campanha, Rabello decidiu encerrar sua passagem pelo Azulino, que ainda não anunciou um substituto.

Ainda sem vencer, Paulo Foiani pediu demissão da Jacuipense. Para seu lugar, a equipe contratou Carlos Rabello, que chega com a missão de evitar o rebaixamento.

adblock ativo