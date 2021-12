Jacuipense desiste da vaga na Série D

Representante da Bahia ao lado do Colo-Colo, a Jacuipense desistiu da Série D do Campeonato Brasileiro, que começa em 12 de julho. O presidente do clube, Felipe Carneiro, alegou que a situação econômica desfavorável em Riachão do Jacuípe resultou em falta de patrocínios.

"É melhor desistir do que participar sem condições de fazer uma boa campanha e acabar deixando o clube numa situação difícil", disse Carneiro.

Para o segundo semestre, o time jogará na Copa Governador, em busca do título e da vaga na Copa do Brasil.

O presidente da Federação Baiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues, esclareceu que o Serrano, terceiro colocado da Copa Governador do Estado de 2014, ficaria com a vaga.

Se o Índio Mogoió recusar, as opções seguintes são Catuense, Galícia e Colo-Colo. O Conquista, vice-campeão baiano de 2015 e que disputou a Copa do Brasil, também demonstrou interesse em participar da quarta divisão do Nacional.

