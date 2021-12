Jacuipense contrata atacante Itacaré

O Leão do Sisal conta com uma dupla de atacantes com passagem por Bahia e Vitória. Nadson, que já defendia o clube, terá a companhia de Itacaré, de 27 anos. O novo contratado também já atuou por Fortaleza, Novo Hamburgo-RS e Juazeirense.

Ele deve reforçar o time de Riachão de Jacuípe na rodada de abertura do Campeonato Baiano, em 31 de janeiro, no Estádio Metropolitano de Pituaçu, contra o Juazeirense. Devido à falta de condições de mandar seus jogos na sua cidade, a Jacuipense jogará o Estadual na capital.

No primeiro teste para esta temporada, a equipe perdeu por 2 a 1, de virada, um jogo-treino contra o Vitória, sábado passado, no Barradão. O atacante Meidson marcou, de fora da área. No próximo domingo, às 16h, haverá novo duelo preparatório, em Santo Antônio de Jesus, contra a seleção local.

