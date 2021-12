Jacuipense consegue feito inédito e sonha alto no torneio

Nem Bahia tampouco Vitória. Enquanto a dupla Ba-Vi é motivo de chacota nacional ao ocupar as duas últimas posições na Série A, há no estado quem seja motivo de orgulho aos torcedores baianos. Trata-se da Jacuipense. O Leão do Sisal brilha na Série D.

No último domingo, ao superar de virada o Campinense por 3x2, o time de Riachão do Jacuípe garantiu a inédita vaga na 2ª fase do certame.

Até então, nenhum time do futebol estadual havia alcançado tamanha façanha. Cenário desconhecido pelo técnico Ricardo Silva, que ficou surpreso com a notícia. "Nunca um time baiano havia passado (de fase)? Pô, que legal. Uma batalha foi vencida, mas ainda há uma guerra em disputa", profetizou.

Com passagens pelo Vitória, Botafogo-BA, ASA-AL, Feira de Santana e Galícia, o comandante da Jacuipense celebrou a classificação, mas um dia após o feito, descartou qualquer tipo de relaxamento. "O primeiro objetivo, que era o de classificar, já conseguimos. Agora o foco é terminar em primeiro no grupo. Não existe 'oba-oba'. Afinal, ainda falta muita coisa", ressalta.

Com 13 pontos no Grupo 3, a Jacuipense ainda pode ser ultrapassada pelo Central de Caruaru (2º), vice-líder, com 9 pontos, e que também tem dois jogos ainda a fazer. Pelo regulamento do torneio, o time que termina na liderança do grupo na 1ª e 2ª fases, tem a vantagem de, a partir da 3ª, atuar em casa a partida de volta.

"É por isso que estamos ainda em busca deste privilégio. Atuar com o apoio da torcida é essencial", explica Ricardo Silva, que explorando tal 'tática' levou o Vitória à final da Copa do Brasil em 2010. "Não perdíamos em casa naquele torneio. Foi azar. Bateu na trave. O Santos acabou campeão, mas quem sabe agora, eu consiga levar a Jacuipense à final e ao título. Precisamos sonhar! Os sonhos motivam as pessoas", diz Ricardo.

Ao ser questionado sobre a fórmula do sucesso do Leão do Sisal -melhor ataque do torneio (13 gols) e 72% de aproveitamento -, é categórico. "É o misto de trabalho, união, alegria e, também, conhecimento do elenco. Tento saber ao máximo as qualidades e defeitos de cada um. Tem também o trabalho da comissão técnica", destaca.

Salários em dia, além das premiações também acabam influenciando no momento do time. "Não são salários ou 'bichos estratosfericos', mas quando são pagos em dia, fazem a diferença", diz Ricardo Silva, que ainda almeja treinar um time grande. "Não é menosprezo à Jacuipense, mas, é claro, sonho em treinar um clube grande como o Vitória, que eu já treinei. Bom currículo eu sei que tenho".

