Jacuipense conhece adversário na semifinal da Série D

Após conquistar o acesso à Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro, a Jacuipense conheceu nesta segunda-feira, 22, o seu adversário na busca pelo título da Série D. Os confrontos da semifinal foram definidos em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Leão do Sisal enfrentará a equipe do Manaus no próximo domingo, 28, às 15h, no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe. No confronto de volta, a equipe baiana jogará na Arena Amazônia, às 18h, no dia 3 de agosto, na capital amazonense.

Quem passar, encara o vencedor de Ituano e Brusque-SC, responsável por eliminar o Juazeirense.

