O veterano atacante Nadson foi o destaque do heroico feito do Jacuipense na noite de quinta-feira, 23: além de marcar o gol da vitória nos 90 minutos - o que levou a decisão para a disputa de pênaltis - o centroavante selou a classificação convertendo a última cobrança. Na sequência da competição, o Jacuipense irá agora enfrentar o Náutico.

Da Redação Jacuipense bate Paraná e passa de fase na Copa do Brasil

O resultado acabou sendo surpreendente, uma vez que o time do interior baiano chegou a Curitiba em desvantagem, após ter perdido por 1 a 0 dentro de casa. No entanto, se superou dentro de campo, disputando uma partida muito equilibrada.

O gol da vitória saiu aos 28 minutos da etapa final, o que abalou o time do Paraná, que não encontrou forças para chegar ao empate, resultado que eliminaria a equipe baiana.

O time de Riachão do Jacuípe mostrou personalidade, com uma defesa sólida, que neutralizava as investidas do adversário, mostrando agudeza nos contra-ataques.

Cobranças

A decisão por pênaltis foi bastante equilibrada. Com cobranças eficientes, um a um os atletas dos dois lados foram fazendo os gols.

Na quinta cobrança do Paraná, o goleiro Edvando conseguiu defender, deixando para Nadson a bola da classificação. E o baixinho não decepcionou.

