Jacuipense bate o Vitória e conquista o Baianão sub-17

Pela primeira vez na história, o Jacuipense é o campeão baiano de futebol sub-17. O clube de Riachão de Jacuípe bateu o Vitória novamente por 1 a 0 (agregado 2 a 0) e faturou o título na base da superação. Em 27 edições do Baianão, nunca um time do interior tinha vencido o campeonato.

O placar foi construído ainda no 1º tempo. Aos 17 minutos, João Marinho avançou até a linha de fundo e tocou para trás. O lateral direito Ícaro, sozinho dentro da área, chutou cruzado, a bola ainda desviou na perna do zagueiro do Vitória e foi para o fundo das redes. Ainda no 1º tempo, aos 44, o lateral esquerdo da Jacuipense, Ronald, foi expulso após tocar com a mão na bola dentro da área. Com o pênalti a favor, o Vitória viu a chance de tentar encostar no placar escapar na cobrança desperdiçada por Figueiredo, e na boa defesa do goleiro Jeferson.

E foi assim até o final do jogo. A Jacuipense, com apenas 10 jogadores em campo, segurou a pressão do Vitória e garantiu seu primeiro título na história do Baianão sub-17. O maior campeão da competição é o Vitória, com 20 títulos, seguido pelo Bahia, com 7 conquistas.

