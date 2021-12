Jacuipense bate o Galícia e vence a primeira no Baianão

O Jacuipense conheceu a primeira vitória no Baianão na quinta-feira, 16, quando bateu o Galícia, último colocado da competição, por 2 a 1, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, pela 4ª rodada.

Os gols de Paulinho e Jeorge Belmont, que garantiram o triunfo, deram um respiro a mais para o time de Riachão, que agora é 7º colocado, com 5 pontos, a 3 pontos do G4. O gol solitário do Granadero foi marcado por Pina.

No entanto, o time só volta a campo no dia 2 de março, às 20h30, contra a Juazeirense, no Joia da Princesa, em Feria, pela 6ª rodada. Por outro lado, o Galícia, laterninha da campetição, pega o Jacobina, neste domingo, 19, às 16h, no estádio José Rocha, em Jacobina, pega 5ª rodada do Baianão.

