Jacuipense bate o Fluminense no seu primeiro triunfo no Estadual

Depois de quatro empates consecutivos, o Jacuipense pôde enfim celebrar a sua primeira vitória no Campeonato Baiano, na noite deste domingo, 4, ao superar o Fluminense de Feira por 2 a 1, no estádio de Pituaçu. Na partida válida pela sétima rodada do Campeonato Baiano, a equipe resolveu tudo logo no primeiro tempo, quando marcou seus dois gols através dos jogadores Daniel Nascimento e Adriano Michael Jackson.

O primeiro deles marcado pelo Leão do Sisal foi anotado logo aos 2 minutos de partida, em boa jogada de Daniel, que aproveitou falha de Weide Andrade, pegou um rebote e balançou a rede do adversário.

O Fluminense só conseguiu o único gol na partida aos 41 minutos do segundo tempo. Rodrigo Lacraia foi responsável por diminuir o placar para o Touro do Sertão.

Apesar de o árbitro ter dado cinco minutos de acréscimo, o Flu não chegou ao empate e com o resultado está na penúltima posição, com apenas cinco pontos conquistados até aqui na competição.

Já o Jacuipense foi a seis pontos, na sexta colocação. Por coincidência, depois de folgar na próxima rodada, o Fluminense voltará a campo no dia 18 deste mês, para encarar o Doce Mel, atual lanterna do campeonato.

O Leão do Sisal também vai folgar na rodada seguinte, mas na volta a campo também no dia 18 e fará caminho oposto ao do Fluminense: Vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas, que até agora tem 12 pontos conquistados e ocupa a vice-liderança do estadual.

