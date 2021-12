Jacuipense bate Fla de Guanambi e entra no G-4

O Jacuipense precisava vencer para entrar no tão sonhado G-4 do Baianão. Jogando em casa, no estádio Eliel Martins, pela 7ª rodada, o Leão de Sisal bateu o Flamengo de Guanambi, no domingo, 12, por 2 a 1 e chegou à 4ª colocação do torneio, com 11 pontos, um a mais que o Vitória da Conquista.

O time da casa saiu na frente em cobrança de pênalti do meia Tiago Lima, aos 13 minutos do 2º tempo. Tiaguinho, aos 15, ampliou. O atacante Deon, já no finzinho do jogo, aos 45, descontou para o Fla.

A derrota liga o sinal de alerta em Guanambi: o time corre sério risco de rebaixamento – com apenas 3 pontos ganhos em seis partidas jogadas –, ocupando a penúltima colocação do Baianão. Apenas o Galícia tem campanha pior: um ponto em sete jogos.

No próximo domingo, 19, o Leão de Riachão vai pegar o Vitória, no Barradão, às 19h30. Já o Jacobina vai pegar o Bahia de Feira, no mesmo dia, no Joia da Princesa, às 16h.

Também neste domingo, 12, o Fluminense de Feira de Santana abriu a 8ª rodada do Baiano jogando com apoio da torcida no Joia da Princesa. O time comandado por Arnaldo Lira venceu o Jacobina por 3 a 1.

Novo vice-líder

O resultado levou o time da casa para a 2ª colocação, com 17 pontos ganhos (enquanto que o Jegue da Chapada continuou na 7ª, com 6 pontos). No entanto, o Bahia, antigo detentor da posição, ainda não jogou nesta 8ª rodada. Caso vença o Galícia, no domingo, o Tricolor ficará novamente em segundo, com os mesmos 17 pontos, ganhando do time de Feira de Santana no saldo de gols.

Ainda invicto após sete jogos, o Touro saiu atrás no placar, em cobrança de falta de Vitinho, mas logo se recuperou e fez três gols na segunda metade do jogo. Os tentos foram marcados por João Neto, Fernando e Ebinho. O Flu volta a campo no domingo, contra o Atlântico, às 16h, no Barradão. Já o Jacobina pega o Vitória, no estádio José Rocha, no dia 25.

*Estagiário sob supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

