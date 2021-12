Jacuipense aposta em marcação forte para pegar o Bahia

O Jacuipense vai pegar o Bahia nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano. O duelo será às 20h45, no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe.

Em entrevista ao Portal A Tarde, o técnico Clebson "Beleza" revelou a estratégia para pegar o Bahia no Valfredão. Segundo ele, a estratégia para bater o time de Salvador é marcar forte e jogar no erro da equipe adversária.

O técnico confirmou a equipe que enfrenta o Tricolor nesta quarta: Nunes, Paulinho, Lídio Chacon, Betão e Marquinhos; Felipe Araripina, Thiago Lima, Carlinhos e Miller; Jeorge Belmont e Levi.

Apesar de já ter sofrido um empate no finzinho do último jogo, diante do Atlântico, por 2 a 2, no estádio de Pituaçu, o técnico disse que um empate contra o Esquadrão dentro de casa não seria um resultado ruim. "Se tratando de jogar em casa, não [é um bom resultado]. Mas como estamos jogando contra um time grande, é um bom resultado, sim", concluiu.

O Jacuipense é o 4º colocado na tabela de classificação do Baianão, com 1 ponto ganho, atrás do Vitória da Conquista, do Vitória e do Bahia.

*Estagiário sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Salles.

