Jacuipense anuncia parceria com Atlético-PR

O Jacuipense anunciou nesta terça-feira, 12, uma importante parceria com o Atlético-PR visando a solidificação de seu projeto de divisão de base. O clube paranaense investirá R$ 25 mil por mês na estrutura das equipes inferiores do time de Riachão de Jacuípe, que 'pagará' o equivalente ao Furacão com o repasse de atletas formados pelo projeto.

Caberá ao time baiano, que até o ano passado não tinha divisão de base em funcionamento, um percentual dos direitos econômicos de cada jogador cedido ao Atlético. "O Jacuipense será uma espécie de base nossa no Nordeste. E não vamos apenas investir financeiramente aqui, mas também daremos capacitação a técnicos e profissionais locais", explica o coordenador das divisões de base do Atlético-PR, Marcelo Vilhena.

A iniciativa complementa uma outra parceira firmada pelo Jacuipense, que se associou aos empresários Luciano Cortizo, Diógenes Gama e Wilson Kraychete, ex-sócios do Salvador FC (de onde o time 'arrendou' toda a divisão de base) , e à Mota Academia de Futebol, de Newton Mota. Os jovens atletas treinam em Salvador, no campo do Wet´n Wild.

"O Salvador FC já era considerado a 3ª forças da base na Bahia. Com este acordo com o Atlético, queremos nos firmar nas divisões de base, mas também, em breve, dar suporte ao time profissional. É nosso interesse, e do Atlético também, estender, a médio prazo, a parceira ao elenco de profissionais", finalizou o presidente do Jacuipense, Felipe Carneiro.

Nesta quarta, 13, quatro atletas do time baiano já viajam para Curitiba, como parte da parceria recém-formada: os meias Alex Jhonnata (nascido em 1998) e João (2002), além dos zagueiros Júnior (2001) e Weverton (1999).

