Jacobina tem a musa do Baianão

Se em campo o Jacobina precisou lutar para não ser rebaixado, ganhando o mata-mata contra o Serrano, na passarela o caçula do Baianão 2015 levantou troféu. A sua candidata Bianca Carvalho foi eleita nesta terça-feira, 5, a musa da competição.

A Seleção do campeonato ficou assim: Goleiro - Léo (Bahia de Feira); Laterais - Apodi e Mateus Leoni (Conquista); Zagueiros - Titi (Bahia) e Fernando Belém (Conquista); Volantes - Fausto (Conquista) e Souza (Bahia); Meias - Tiago Real (Bahia) e Carlinhos (Conquista); Atacantes - Maxi Biancucchi e Kieza (Bahia), que foi eleito o craque.

O técnico e o preparador físico foram Sérgio Soares e Reverson Pimentel, do Bahia. A revelação foi Flávio, do Vitória. O gol mais bonito o de Léo Gamalho, do Bahia, contra o Galícia.

