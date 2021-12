Jacobina enfrenta Avaí em Santa Catarina

A pré-temporada do Jacobina vai contar com uma viagem ao Sul do país. Através de uma parceria entre gerentes dos dois clubes, o Jegue da Chapada enfrentará uma equipe que acaba de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Avaí, no dia 24, no Estádio da Ressacada.

O jogo foi marcado para Florianópolis devido à atual falta de condições do Estádio José Rocha, em Jacobina, que ainda passa por reformas e não foi confirmado para o início do Estadual. O presidente Rafael Damasceno disse que "essa viagem será uma oportunidade de levar o nome do clube e da cidade para uma outra região do país".

O Jacobina tem outro jogo-treino contra o Leônico nesta quarta, 14, em casa. Dirigido por Andrade - técnico campeão brasileiro de 2009 pelo Flamengo -, o time estreará no Baianão em 1º de fevereiro contra o Galícia, como mandante, mas o local do jogo ainda não foi definido.

adblock ativo