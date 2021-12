Jacobina e Juazeirense são vice-líderes na Série D

Na primeira partida fora de casa pela Série D do Brasileirão, o Jacobina foi até Alagoas e perdeu por 3 a 2 para o Murici. Com isso, o Jegue da Chapada é o 2º colocado do Grupo A9. A Juazeirense também é vice-líder de seu grupo, após um 0 a 0, em casa, contra o Sousa-PB, no sábado.

