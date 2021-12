Jacobina anuncia mais dois reforços para a temporada 2015

O Jacobina já anunciou mais dois reforços para a disputa do Campeonato Baiano, competição que o time não jogava há 20 anos.

As duas contratações foram para o setor de ataque: o meia Leandrinho, com passagem por Avaí e clubes portugueses, além do atacante Diniz, que estava no Macaé, campeão da Série C de 2014.

O Jegue da Chapada será comandado por Andrade, treinador campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009 e eleito o melhor técnico daquele campeonato.

