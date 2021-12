Jacobina adia volta à sua cidade para o dia 24 de janeiro

Treinando no Campo do Caju, em Salvador, desde o início de sua preparação, o Jacobina tinha programado para esta sexta-feira, 16, sua volta à cidade. No entanto, o estádio José Rocha ainda está em obras e o retorno foi adiado para 24 de janeiro, um dia após o amistoso contra o Avaí, em Florianópolis.

O clube espera que o estádio esteja pronto para a estreia ante o Galícia, e há a possibilidade de o jogo ser antecipado para o dia 31, com a presença do governador Rui Costa na reinauguração.

