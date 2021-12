Jacó e Flávio "disputam" quem vai ri por último no Ba-Vi

Qual a programação para neste sábado, 4? Para a maioria dos adolescentes de 19 anos, sábado é dia de pegar uma praia, ir para a balada ou jogar vídeo-game com os amigos. Alguns jovens também vão ao Ba-Vi, no Barradão, mas como espectadores. Porém, para outros garotos, a responsabilidade fala mais alto e eles serão personagens do duelo dentro de campo. É o caso do volante Flávio, do Vitória, e do atacante Jacó, do Bahia. Eles são os mais novos atletas que estarão presentes no clássico e terão que assumir uma postura de gente grande.

O tricolor será o caçula do clássico por uma diferença de 17 dias. Ele nasceu em 27 de fevereiro de 1996, enquanto o rubro-negro veio ao mundo no dia 2 do mesmo mês e ano. Ambos já se enfrentaram nos clássicos das divisões de base, incluindo a decisão do Estadual Sub-20, que deu o título desta temporada ao Leão. Porém, no time principal, por ora, apenas Flávio conhece a emoção de jogar um Ba-Vi.

"Vai ser meu segundo clássico como profissional. É um jogo atípico e diferente para qualquer jogador, seja novo ou experiente. Todo mundo quer jogar esse clássico, que é um dos maiores do Brasil. A expectativa para meu segundo Ba-Vi é boa e estamos confiantes em um resultado positivo", declarou o paulista.

Uma das boas surpresas na temporada, o volante de 19 anos foi titular no único clássico do ano, pelo Baianão, em 1º de março. Naquele empate em 1 a 1, na Toca, ele estava substituindo outro prata da casa, José Wellison, atualmente se recuperando de uma cirurgia no joelho direito. Desta vez, Flávio, apesar da idade, é um dos homens de confiança do técnico Vágner Mancini.

"Aproveitamos o máximo durante a semana. O grupo está focado e o clima no elenco é o melhor possível. Estamos motivados para o clássico", completou.

Novato

Artilheiro do Esquadrão no Baiano Sub-20 com 10 gols, Jacó vive a expectativa da estreia em Ba-Vis. Sua presença, apesar de ser dada como certa, ainda não foi confirmada pelo técnico Sérgio Soares. Durante a semana, ele treinou entre os titulares, mas a atividade de ontem, fechada para imprensa, deixou uma pitada de mistério sobre a escalação do atacante, nascido no interior do Rio de Janeiro.

Sábado, contra o Luverdense, Jacó deu o recado de que pode ser titular no clássico. Foi destaque e, apesar de não ter feito gol, deu assistência para o único tento, de João Leonardo, também da base.

"Nós, da base, temos que estar sempre preparados porque a oportunidade surge quando você menos espera. Quando o professor conversou comigo, eu disse que estava pronto para ajudar e é assim que estou hoje. Se ele optar por mim, estou preparado pra jogar o Ba-Vi", disse, assegurando não saber se será titular, mas se mostrando disposto.

"Já joguei alguns Ba-Vis pela base no Barradão. O cenário de um Ba-Vi, independente do estádio, sempre vai ser aquele clima de clássico, com as equipes buscando os três pontos o tempo todo e com as arquibancadas lotadas. Acredito que esse clássico não vai ser diferente", avaliou.

