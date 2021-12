Oito brasileiros entram na noite deste sábado, 27, no octógono para a série de lutas do UFC Forte Lauderdale, nos Estados Unidos. Ronaldo Jacaré ganha destaque por ser o protagonista do duelo principal entre ele e o sueco Jack Hermansson, pela categoria dos médios.

Aurélio Lima Jacaré segue na rota do cinturão; baiana de Serrinha estreia

Originalmente, Jacaré estava escalado para encarar o cubano Yoel Romero. A luta definiria o próximo adversário do vencedor do duelo entre o campeão linear Robert Whittaker e o interino, Israel Adesanya. Uma pneumonia detectada três semanas atrás tirou Romero da luta.

A baiana Virna ‘Carcará’ Jandiroba, de 30 anos, dividirá as atenções com Jacaré nesse evento. Apesar de estreante no Ultimate e de figurar apenas no card preliminar, a baiana promete marcar sua primeira luta com uma vitória contra a ex-campeã peso palha, a americana Carla Esparza.

“Carla tem uma história dentro do UFC e eu acho que é uma grande oportunidade de mostrar o meu trabalho. Uma vitória sobre ela vai me dar destaque na divisão. Vou acreditar no meu jogo e vou para cima”, avisou Carcará, lutadora que nasceu em Serrinha, a 183 km de Salvador, e que está invicta nas 14 lutas disputadas até agora. Especialista em jiu-jitsu, ela venceu onze vezes por finalização.

Mais brasileiros

Além desses lutadores, o evento contará ainda com os brasileiros Glover Teixeira, Alex Cowboy, John Lineker, Gilbert Durinho, Augusto Sakai e Dhiego Lima.

