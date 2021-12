Já tricampeã, Juventus ganha e faz festa com a torcida

A segunda-feira foi de festa em Turim. Com o tri do Campeonato Italiano garantido no dia anterior com a goleada sofrida pela Roma para o lanterna Catania, a Juventus entrou em campo contra a Atalanta, pela sequência da 36.ª e antepenúltima rodada, em clima de festa com a sua torcida na Arena Juventus. E ela foi ainda maior ao final da partida com a sofrida vitória por 1 a 0.

Sem vários titulares - como o goleiro Buffon e os meias Pirlo e Vidal, que ficaram na tribuna apenas se divertindo com a atuação de seus companheiros -, a Juventus não precisou se esforçar muito para ganhar da equipe de Bérgamo, que já não tem ambição alguma no campeonato. Até o atacante argentino Carlitos Tevez ficou no banco de reservas e entrou apenas no segundo tempo.

O gol da vitória foi marcado aos 27 minutos do segundo tempo em um belo chute de fora da área de Simone Padoin, que viu a bola bater na trave direita do gol da Atalanta antes de entrar. No final, Tevez teve a sua chance de marcar um gol, na briga pela artilharia da competição, mas chutou para fora.

Com 96 pontos, a Juventus tem agora 11 a mais a Roma, com apenas duas rodadas a disputar. Nesta sexta, já pela 37.ª rodada, os dois times se enfrentam no estádio Olímpico, na capital italiana, e a motivação da equipe de Turim é quebrar o recorde de pontos em uma edição do Campeonato Italiano, que é da Internazionale com 97 pontos na temporada 2005/2006.

Em outro duelo desta segunda, em Roma, Lazio e Verona empataram por 3 a 3. Ainda na briga por uma vaga na próxima edição da Liga Europa, os dois times estão empatados com 53 pontos. Nos critérios de desempate, o Verona fica na frente, em nono lugar. O Torino, em sexto e com a última vaga para a competição continental, tem 55 pontos.

adblock ativo