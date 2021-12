Já na seleção, Fred fica com vaga de Luiz Gustavo na lista da Copa América

O meio-campista Fred, do Shakhtar Donetsk, foi convocado para ocupar a vaga do volante Luiz Gustavo, cortado da seleção brasileira que vai disputar a Copa América no Chile. O jogador de 22 anos já está treinando com o grupo na Granja Comary e, na manhã desta quarta-feira, participou normalmente do treino tático comandado pelo técnico Dunga em Teresópolis (RJ).

Fred foi convocado inicialmente por ter idade olímpica e iria participar apenas da fase de treinamentos da seleção no Brasil, incluindo os dois amistosos agendados para o período, para ganhar experiência e se integrar ao grupo.

Com a contusão de Luiz Gustavo, que será submetido a cirurgia no joelho direito na próxima segunda-feira, Fred ganhou a oportunidade de permanecer no grupo da seleção também para a disputa da Copa América.

No treinamento desta quarta, inclusive, Dunga chegou a testar Fred, no final da atividade, na formação titular defensiva. Inicialmente, os volantes utilizados foram Casemiro e Fernandinho, testado na vaga do cortado Luiz Gustavo. Depois, Dunga experimentou Fred na vaga de Casemiro, demonstrando confiança no jogador, que em 2013 trocou o Internacional pelo Shakhtar.

Em preparação para a Copa América, a seleção brasileira fica em Teresópolis até a manhã de sábado. À tarde, já em São Paulo, faz no Allianz Parque o último treino antes do amistoso contra o México, domingo, no mesmo local.

A ida para Porto Alegre, local do segundo amistoso, dia 10 contra Honduras, no Beira-Rio, será na segunda-feira. A viagem da seleção brasileira para o Chile será no dia 12. Dois dias depois, a seleção brasileira estreia na Copa América, contra o Peru, em Temuco. Na fase de grupos, a equipe ainda enfrentará a Colômbia e a Venezuela.

