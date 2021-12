Já classificado, Brasil recebe o Chile na despedida das Eliminatórias

O último jogo do Brasil nestas Eliminatórias vale muito pouco para os comandados de Tite. Já classificada, a Seleção terá a ingrata missão de dar um desfecho à sua participação na competição diante de um adversário sedento pela vitória e pela vaga na Copa. Nesta terça-feira, 10, às 20h30, Brasil recebe o Chile, na Arena Palmeiras.

Em clima de despedida, o único teste de Tite no time titular será a entrada do goleiro Éderson, que estreia pela Seleção. A única mudança é Thiago Silva, cortado por lesão. O restante da equipe segue o mesmo do último jogo.

Mas se para o Brasil a partida é apenas para cumprir tabela, para os chilenos é a chance de faturar a vaga de forma direta para a Copa. Caso vença, o Chile se garante. Empate pode até classificar o time, mas precisaria de um empate entre Colômbia e Peru ou derrota da Argentina.

Tudo indefinido

Quem certamente se classifica mesmo com uma igualdade é o Uruguai, que tem 28 pontos e está em 2º, com ao menos dois de vantagem para os demais. O saldo de gols dos uruguaios – critério de desempate – é de 10 gols, oito a mais que o dos seus rivais diretos. O time de Cavani e companhia encara a já eliminada Bolívia, às 20h30, no estádio Centenário, em Montevidéu.

O grande divisor de águas dessa última rodada deve mesmo ser a partida entre Colômbia e Peru, 4º e 5º colocados, respectivamente, antes do início desta última rodada. O resultado dessa partida pode determinar o futuro da Argentina, Paraguai e até mesmo o do Chile. Um empate entre eles dois coloca em risco as duas seleções. Quem vencer, entretanto, praticamente carimba o passaporte para a Rússia.

Drama argentino

Atual vice-campeão da Copa do Mundo, a Argentina corre risco de sequer conseguir uma vaga para o próximo Mundial. Se acabasse nesta terça, não disputaria nem mesmo a repescagem para o torneio.

Nesse clima de apreensão, o time encara o Equador, fora de casa, precisando vencer para faturar uma das vagas disponíveis. Para facilitar sua classificação, precisa torcer para o Brasil e por um empate entre Peru e Colômbia. A derrota elimina. Outro fator importante é o saldo de gols, que pode eliminar a equipe em caso de uma eventual vitória dos peruanos – os dois times estão empatados no quesito com um tento cada.

Com chances, mesmo que remotas, o Paraguai encara a lanterna e já eliminada Venezuela, no mesmo horário das demais partidas. Além de vencer o confronto, o time ainda vai precisar contar com as derrotas da Argentina (ou empate) e do Chile. As maiores chances dos paraguaios são de ficar com a vaga na repescagem.

Tirando as quatro vagas diretas, o único recurso que sobra para o time chegar à Copa é ficar em 5º e brigar por uma vaga na repescagem, contra o campeão da Oceania. No caso, a Nova Zelândia.

*Sob a supervisão do editor Daniel Dórea

