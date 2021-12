Já classificado, Brasil perde para Rússia na Liga das Nações de vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei foi derrotada pela Rússia por 3 sets a 0 (25/21, 28/26 e 25/20), na tarde desta quarta-feira, 23, na última rodada da primeira fase da Liga das Nações, disputada em Rimini (Itália).

Essa foi a segunda derrota brasileira em 15 jogos. Com esses resultados, o time finalizou a etapa na liderança. Nas semifinais, o adversário será a França, no próximo sábado, 26. A outra semifinal terá Polônia e Eslovênia.

No jogo desta quarta, o russo Mikhaylov foi o maior pontuador do jogo com 14 pontos. Pelo lado do Brasil, o oposto Wallace foi o destaque com 10 pontos.

