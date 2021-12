Já campeão, Vitória confirma favoritismo ao vencer regata

Já com as atenções voltadas para a Copa Norte/Nordeste de Remo e com o título baiano assegurado, o Vitória só precisava cumprir tabela na 5ª e última etapa do Campeonato Baiano, neste domingo, 20, quando foi entregue o troféu de campeão.

O rubro-negro, porém, acabou sendo melhor que o rival São Salvador, vencendo sete das dez provas do dia, disputada na raia da Enseada dos Tainheiros, na Ribeira. O São Salvador venceu duas e o Itapagipe uma.

Com o resultado, o Vitória confirmou ser a melhor equipe da Bahia pelo segundo ano consecutivo. O clube teve a hegemonia quebrada pelo São Salvador em 2014, quando o rival alviverde venceu o Estadual.

Até aquele ano, o Vitória tinha sido campeão de 2002 a 2013. Agora, voltou a vencer em 2015 e 2016. “A chuva só foi incômoda para a torcida, mas diminuiu o calor dos atletas na regata”, explicou o técnico do Vitória, Antônio Silva.

Ele lembrou que agora o clube tentará também retomar o título da Copa Norte/Nordeste de Remo, que será disputada no sábado e domingo, em Aracaju (SE).

O atual campeão é o Clube de Remo, do Pará, mas a Bahia foi campeã em 2012 e 2013 com o próprio Vitória, e em 2015 com o São Salvador.

adblock ativo