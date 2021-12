Ivete fecha show de inauguração da nova Arena

A cantora Ivete Sangalo foi ovacionada pela torcida do Vitória e vaiada pela do Bahia durante a entrada na Nova Arena Fonte Nova para sua apresentação durante o show de inauguração do estádio, neste domingo, 7. Ivete foi a última a se apresentar antes do início do Ba-Vi.

Trajando um vestido todo branco, Ivete saudou artistas que participaram da festa, além de ex-jogadores das duas equipes, e os convidou para o meio do campo para participar do show. Apesar de rubro-negra, a cantora também cantou o hino do rival Bahia. "Viva a torcida do Bahia e do Vitória", disse a musa.

