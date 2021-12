Itapetinga vence primeiro jogo da final do Intermunicipal

O Itapetinga venceu, dentro de casa, o Itamaraju por 1 a 0, na primeira partida da final do Intermunicipal 2018, realizada neste domingo, 9. Com o resultado, a equipe vencedora joga apenas por um empate no próximo domingo, 16, dessa vez no Estádio Barbosão, na casa adversária.

Com um campo pesado devido as chuvas no município, o jogo foi carregado de faltas. No primeiro tempo, o zagueiro Virlei chutou a bola com força e foi espalmada por Geovane. Na cobrança de escanteio, o lateral Lucas colocou a mão na bola dentro da área. Na cobrança, Netinho chutou no canto esquerdo, mas o goleiro defendeu.

No comecinho do segundo tempo, Tiuí, que entrou no lugar de Netinho, foi derrubado dentro da área. O arbitro marcou pênalti, convertido por Ley, que abriu o placar e consagrou a vitória do Itapetinga.

Quem ficar com o título, ficará com o troféu “Valdemiro Lima da Silva”, em homenagem ao ex-volante Merica. A seleção vice-campeã receberá com o troféu “José Alberto Vasconcelos da Silva”, em homenagem ao ex-meia Dendê.

