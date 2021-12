Itamaraju é o campeão do Intermunicipal de 2018

O Itamaraju é o campeão do Campeonato Intermunicipal de 2018. A equipe enfrentou o Itapetinga neste domingo, 17, pelo jogo de volta da final, e, após perder por 1 a 0 fora de casa, devolveu o placar no Barbosão. Com o agregado de 1 a 1, a taça foi definida nos pênaltis.

Aos 43 min do primeiro tempo, Naian marcou o único gol da partida. Nas penalidades, os dois goleiros defenderam duas chances dos adversários. Nas alternadas, o Itamaraju fechou o 5 a 4 com Guilherme, após, Jucinho, do Itapetinga, desperdiçar sua chance.

O Itamaraju se consagrou tricampeão da competição. O time já havia sido campeão em 2002 e 2004. O vencedor ficou com o troféu “Valdemiro Lima da Silva”, em homenagem ao ex-jogador, mais conhecido como Merica, com passagens por Bahia e Flamengo.

O vice-campeão ficou com o troféu "José Alberto Vasconcelos da Silva", em homenagem a Dendê, também ex-jogador, e com passagens por Bahia, Vitória e Flamengo.

Artilheiro e melhor goleiro

Pim, da equipe de Euclides da Cunha, terceira colocada na competição, ficou com o título de artilheiro após balançar a rede 16 vezes.

O arqueiro do time campeão, Geovane, ganhou como goleiro menos vazado, que tomou, apenas, 8 gols no torneio. O atleta foi contratado pelo ECPP Vitória da Conquista para a disputa do Campeonato Baiano 2019.

