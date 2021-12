Itamaraju e Itapetinga disputam final do Campeonato Intermunicipal

O Itamaraju fez a festa da torcida, que lotou o estádio no domingo, 2, ao garantir a classificação na final do Campeonato Intermunicipal 2018. Após perder a partida no tempo regular por 1 a 0, o mesmo resultado da primeira partida, o time da casa bateu o Santa Amaro nos pênaltis por 4 a 2.

Já em Euclides da Cunha a vaga na final também foi nas cobranças de pênaltis. Os donos da casa, que havia perdido o duelo de ida, bateram o Itapetinga por 3 a 2 no tempo regulamentar e a decisão foi para as penalidades. O goleiro Erik foi o nome da partida, fez quatro defesas e ajudou Itapetinga a vencer por 4 a 3.

Itamaraju e Itapetinga se enfrentam pelo terceiro título de suas histórias. Com melhor campanha, Itamaraju fará o jogo de volta em casa, no dia 16 (domingo). A partida de ida da grande final será no próximo domingo, 9, em Itapetinga.

