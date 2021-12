Italo Ferreira está nas semifinais do Pipe Masters, no Havaí, a última etapa do ano do Circuito Mundial de Surfe (CT). O brasileiro venceu seu compatriota Yago Dora nas quartas de final e voltou a pressionar Gabriel Medina na briga pelo título mundial.

Da Redação, com informações do UOL Italo Ferreira vai às semifinais do Pipe Masters

Apenas os dois seguem na disputa para ver quem será campeão. A vantagem é de Italo. Líder do ranking, ele levará o caneco se vencer a etapa, se ficar à frente de seu adversário ou se for eliminado na mesma fase que Medina em Pipeline. Já o bicampeão chegará ao tri se vencer o Pipe Masters ou se acabar a etapa uma fase à frente de Italo.

Medina está na terceira bateria das quartas de final. O paulista terá pela frente o também bicampeão mundial John John Florence. Ele precisa vencer para seguir vivo na disputa do título.

