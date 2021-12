O primeiro título de Italo Ferreira em uma etapa do Circuito Mundial de Surfe foi muito especial. Vencedor da disputa em Bells Beach, o brasileiro superou o australiano Mick Fanning, que escolheu esse evento para dar adeus às competições e é um dos seus ídolos no esporte, como revelou o próprio potiguar. "Eu nem consigo acreditar ainda nisso tudo. É incrível, a minha primeira vitória, o Mick Fanning é meu ídolo, nossa, estou muito feliz", disse.

Italo Ferreira celebra conquista em Bells Beach sobre um dos seus ídolos no surfe

Após o seu maior feito no surfe, Italo relembrou os diferentes momentos vividos nos últimos anos, como a sua participação na final da etapa portuguesa em 2015, vencida por Filipe Toledo, e os problemas que encarou em 2017, quando ficou de fora de três eventos por causa de três lesões e quase acabou ficando de fora da elite ao término da última temporada.

"Eu tenho trabalhado duro nos últimos anos. Lembro da minha primeira final com o Filipe (Toledo) em Portugal (em 2015), estava tão perto da vitória, mas agora consegui. O ano passado foi difícil pra mim, por causa da minha lesão depois da Gold Coast, que me deixou de fora por dois meses. Foi terrível e trabalhei muito forte para me recuperar, então agora é o melhor sentimento, muita felicidade pela vitória neste lugar incrível que é Bells Beach e contra um cara iluminado na final, um herói", disse.

Na sua vitoriosa campanha, Italo também passou por Gabriel Medina nas semifinais em Bells Beach, antes de fazer o duelo decisivo com Fanning, a quem elogiou por todos os feitos alcançados no surfe.

"Eu sou uma pessoa muito feliz por ser este o meu trabalho e eu só tentei fazer o meu melhor nas ondas que surfei em cada uma das baterias. Eu sabia que tinha que continuar assim na final e o Mick (Fanning) é um dos meus surfistas favoritos, o melhor concorrente e só tenho que agradecer a ele por tudo que já fez para o nosso esporte", comentou.

O cenário que se desenhava em Bells Beach parecia o perfeito para Fanning deixar as competições. Afinal, ele estava participando da sua sétima final no evento, em busca do quinto título. Mas ele preferiu celebrar o momento de despedida e assegurou ter ficado feliz pela conquista de Italo.

"Foi um momento muito especial poder estar na final com toda essa torcida e melhores amigos aqui, mas estou feliz em ver o quanto essa vitória significou para o Italo (Ferreira), foi uma das melhores coisas que eu já vi em Bells", disse Fanning. "Foi muito divertido surfar com todos que competi nesse evento, o Seabass (Sebastian Zietz), o Paddy Gudang (Patrick Gudauskas), o Wilko (Matt Wilkinson), o Owen (Wright). Foi realmente especial porque me sentia surfando com um amigo e foi incrível ver e sentir todo o apoio dos fãs. Obrigado a todos que tornaram isso tão memorável, foi uma carreira incrível e agradeço a todos".

Com a vitória em Bells Beach, Italo divide a liderança do ranking com o australiano Julian Wilson. A próxima etapa do Circuito Mundial será em Margaret River, entre 11 e 22 de abril.

