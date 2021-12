O surfista brasileiro Italo Ferreira, líder do ranking, avançou na tarde desta quarta-feira, 11, direto para as oitavas de final na briga pelo título mundial no Pipe Masters, em Pipeline, no Havaí.

Italo Ferreira avança às oitavas de final em Pipeline

No segundo dia da 11ª e última etapa do mundial, Italo Ferreira passou o round 3 contra o também brasileiro Jadson André, após vitória apertada por 8.53 a 7.20.

Com isso, ele segue na disputa pelo título mundial. Italo depende apenas dele para ser campeão mundial pela primeira vez. Basta terminar à frente dos outros postulantes ao título.

