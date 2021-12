Ítalo é vice na etapa do QS de Surfe, que virá a Itacaré

Em uma decisão apertada, o potiguar Italo Ferreira ficou muito perto de conquistar a quinta vitória seguida do Brasil em etapas do WSL Qualifying Series, encerrada nesta quinta-feira, 5, em Portugal.

Por 12,90 a 12,10 pontos, o havaiano Ezekiel Lau conseguiu acabar com essa série invicta e faturou o título do QS 10000 EDP Billabong Pro Cascais.

A vitória valeu 92 posições no ranking para o havaiano, que saiu da 104ª para a 12ª colocação. Com os 8 mil pontos do vice-campeonato,o brasileiro saltou da 96ª colocação para a 17ª.

Os quatro surfistas que chegaram no último dia, agora partem de Portugal para a França, onde, já no sábado, 7, vão disputar a oitava das dez etapas do World Surf League Championship Tour em Hossegor.

O surfista de Baía Formosa (RN) sofreu uma contusão no início da temporada e não competiu em três etapas do CT.

Com isso, está fora do grupo dos 22 primeiros do ranking que são mantidos na elite dos top-34 para o ano que vem mas bem perto da zona de classificação, em 23º lugar.

Esta foi apenas a segunda participação de Italo Ferreira em eventos do QS esse ano e agora está em uma situação mais confortável para garantir sua permanência pelo ranking de acesso, que indica dez surfistas para o CT.

“Foram três meses muito difíceis de recuperação da minha lesão (tornozelo), então estou muito feliz por estar de volta ao pódio”, disse Italo Ferreira.

"Tenho ótimas lembranças de Portugal, onde fiz final do World Junior, no CT em Peniche e agora aqui em Cascais, então saio feliz mais uma vez pelo resultado e já estou ansioso para voltar", completou Italo.

Tríplice Coroa

A decisão do título da última etapa com status máximo QS 10000, antes da Tríplice Coroa Havaiana que fecha a temporada na ilha de Oahu, foi feita na Praia do Guincho.

Italo largou na frente, obtendonota 5,83. As ondas não estavam abrindo paredes mais longas para fazer mais manobras, então ambos optaram em usar os aéreos para arrancar maiores notas.

O havaiano entrou na briga com notas 5,17 e 6,67 seguidas, enquanto o brasileiro não conseguia completar as aterrisagens.

Ezekiel Lau seguiu aumentando a vantagem a cada onda, trocando o 5,17 por 5,33 e logo por um 6,23 que construiu o seu placar da vitória por 12,90 pontos.

Italo Ferreira ainda tentou uma reação no final, porém o máximo que conseguiu foi uma nota 6,27 para totalizar 12,10 pontos.

“Este é o primeiro ano que eu participo deste evento e só em chegar na final já era uma grande vitória para mim”, contou Ezekiel Lau, que também está fora dos top-22 do CT e busca confirmar sua permanência pelo QS.

O havaiano entrou no CT com a última vaga do QS no ano passado e já conseguiu um bom resultado em sua primeira temporada na divisão de elite da World Surf League, um terceiro lugar parando nas semifinais do Rip Curl Pro Bells Beach na Austrália.

Depois disso, não passou mais da terceira fase nas outras etapas e ocupa a 25ª posição no ranking. Agora, deve confirmar sua permanência pelo G-10 de novo, pois as duas últimas etapas com status QS 10000 serão na sua casa, abrindo a Tríplice Coroa Havaiana na ilha de Oahu.

Etapa na Bahia

Depois do encerramento da “perna europeia” em Portugal, o Brasil vai sediar as próximas etapas do WSL Qualifying Series nesta reta final da temporada.

Serão duas em semanas seguidas. A primeira é o South to South apresenta Itacaré Surf Sound Festival com status QS 1500 nos dias 26 a 29 de outubro na Praia da Tiririca, em Itacaré, na bela Costa do Cacau do Sul da Bahia.

E a última parada antes da Tríplice Coroa Havaiana será no litoral norte de São Paulo, no Hang Loose São Sebastião Pro com nível QS 3000 de 1º a 5 de novembro na Praia de Maresias, em São Sebastião.

No momento, os brasileiros dominam a lista dos dez indicados pelo WSL Qualifying Series para a elite dos top-34 da World Surf League.

O paulista Jessé Mendes e o catarinense Yago Dora, já ultrapassaram a barreira dos 19.000 pontos que garantem vaga no CT 2018.

Jessé lidera o ranking e Yago perdeu a segunda posição para o norte-americano Kanoa Igarashi, que também confirmou o seu nome agora em Portugal.

Os catarinenses Willian Cardoso e Tomas Hermes estão mais perto disso, ocupando a quarta e quinta posições com 17.550 e 17.000 pontos, respectivamente.

O cearense Michael Rodrigues, que foi vice-campeão nas duas provas do QS 6000 da “perna europeia”, na Espanha e Portugal, não passou da sua estreia em Cascais e caiu da quarta para a oitava posição.

E os mais próximos da zona de classificação agora são o catarinense Alejo Muniz em 16º lugar e Italo Ferreira em 17º, somando apenas dois resultados entre os cinco computados no ranking.

