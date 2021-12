O surfista brasileiro Italo Ferreira, líder do ranking, avançou na tarde desta quinta-feira, 19, às quartas de final do Pipe Masters, em Pipeline, no Havaí, a última etapa do Circuito Mundial de Surfe (CT) de 2019.

Ele venceu seu compatriota Peterson Crisanto por 11,84 a 4,23 na primeira bateria das oitavas de final, que foi retomada nesta quinta depois de mais de uma semana sem competição, por conta das condições do mar.

Da Redação, com informações do UOL Italo avança às quartas e disputa título com Gabriel Medina

Com isso, o título do irá para o Brasil, já que a classificação de Italo acabou com as chances do americano Kolohe Andino ser campeão. Ele precisava vencer a etapa e torcer para Italo e Gabriel Medina serem eliminados nas oitavas.

Agora, o líder do ranking aguarda o resultado do bicampeão mundial, na quinta bateria das oitavas, que precisa vencer o também brasileiro Caio Ibelli para seguir vivo na disputa. Caso Medina seja eliminado, Italo será campeão mundial.

Os dois já estão classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Eles garantiram as duas vagas que o Brasil tem direito pelo Circuito Mundial.

