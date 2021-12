Italiano morre em acidente com Kitesurf em praia de Porto Seguro

O italiano Christian Pesavento, 37 anos, morreu na tarde de quarta-feira, 23, enquanto praticava Kitesurf em uma praia na orla de Porto Seguro.

Segundo informações do site Radar 64, enquanto praticava o esporte aquático - que consiste ficar em pé em uma prancha puxada por um cabo preso a uma pipa -, Christian não conseguiu se soltar do cabo e ventos fortes o suspenderam a quase 30 metros de altura. Ele caiu desacordado e colegas que estavam no local o resgataram, mas ele já estava morto.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e a perícia deve determinar se a morte foi causada pelo impacto ou por afogamento. Christian era natural de Thiene, província de Vicenza, e morava em Porto Seguro há 7 anos, onde trabalhava como sorveteiro.

Amigos da vítima disseram que ele costumava praticar o esporte. O corpo será levado para a Itália.

