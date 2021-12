Itália supera Lituânia pelas Eliminatórias e mantém invencibilidade com Mancini

A Itália segue atropelando seus adversários nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, e desta vez a vítima foi a Lituânia derrotada por 2 a 0, nesta quarta-feira, 31, pela terceira rodada do Grupo C do torneio classificatório para o Mundial no Catar.

Em Vilnius, capital lituana, os italianos marcaram através de Stefano Sensi, aos 48 minutos, e Ciro Immobile (90 + 4), garantindo assim a terceira vitória em três jogos das eliminatórias.

Este também foi 25º jogo consecutivo sem derrota da seleção italiana desde que o técnico Roberto Mancini assumiu o cargo, igualando a marca de Marcello Lippi (entre outubro de 2004 e a final da Copa do Mundo de 2006).

Caso não perca os próximos cinco compromissos à frente da equipe, Mancinivai atingir o recorde do treinador Vittorio Pozzo, entre 1935 e 1939.

Com este resultado positivo sobre os lituanos, a Itália lidera a chave com nove pontos, três a mais que a segunda colocada Suíça (6 pontos em dois jogos disputados), que não entrou em campo nesta quarta.

A terceira posição pertence à Irlanda do Norte, com 1 unidade, que nesta rodada ficou no empate sem gols em casa com a Bulgária (4º). A lanterna da chave é a seleção lituana, que ainda não pontuou.

Nas Eliminatórias Europeias para a Copa de 2022, apenas o primeiro de cada grupo garante a classificação direta para a competição, enquanto o segundo terá que disputar um torneio de mata-mata para ter a vaga.

adblock ativo