Itália empata com Bulgária e iguala recorde de invencibilidade

A Itália tropeçou em casa ao ficar no empate por 1 a 1 com a Bulgária, nesta quinta-feira, 2, pela quarta rodada do Grupo C das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022.

Apesar do placar, a seleção italiana igualou o recorde de jogos sem perder de uma seleção, chegando agora a um total de 35, já registrado por Brasil e Espanha.

Em Florença, Federico Chiesa abriu o placar para os anfitriões aos 16 minutos, mas Atanas Iliev empatou para os búlgaros aos 39.

Os italianos seguem na liderança da chave, agora com dez pontos, quatro a mais que a segunda colocada Suíça, que não entrou em campo nesta rodada. Já os búlgaros possuem duas unidades, na quarta posição. No outro encontro do grupo desta quinta, a Irlanda do Norte (3ª) goleou a lanterna Lituânia (5ª) por 4 a 1.

Este empate mantém uma invencibilidade 35 partidas da Itália, que dura desde 10 de setembro de 2018, quando foi derrotada por Portugal (1-0). Esta a marca é igual à estabelecida pela Espanha (registrada entre 2007 e 2009) e pelo Brasil (entre 1993 e 1996). No caso da seleção brasileira, neste período consta uma derrota na disputa de pênaltis da final da Copa América de 1995 diante do Uruguai.

Ainda pelas Eliminatórias, no domingo os italianos encaram como visitantes os suíços e os búlgaros recebem os lituanos.

